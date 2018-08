"Ich bin zutiefst dankbar" Nach Brustkrebs-OP: Julia Louis-Dreyfus ist zurück am "Veep"-Set

Die Dreharbeiten haben begonnen

Auf Instagram teilte Louis-Dreyfus einen Clip mit ihren Fans, in dem sie sich bei Crew und Schauspielern bedankt. Gleichzeitig kündigte sie damit auch an, dass die Dreharbeiten für die neue Season begonnen haben. "Vor den ersten Aufnahmen von Staffel sieben", schreibt die Schauspielerin dazu. "Ich bin zutiefst dankbar, wieder bei all diesen wunderbaren Menschen sein zu können."