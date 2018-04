"Ich bin zurück" Arnold Schwarzenegger meldet sich nach Herz-OP auf Twitter zurück

"Das ist etwas, für das man sehr dankbar sein muss"

"Es ist wahr: Ich bin zurück!", heißt es in seinem ersten Tweet nach der OP. Weiter schreibt der gebürtige Österreicher: "Ich schlief mit der Erwartung an eine kleine Schnittwunde ein und wachte mit einer großen wieder auf. Aber wisst ihr was? Ich bin wieder aufgewacht und das ist etwas, für das man sehr dankbar sein muss. Vielen Dank an die Ärzte und Krankenschwestern. Und auch all die lieben Nachrichten erfüllen mich wahrlich mit Dankbarkeit."