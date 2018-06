"Ich bin schwul" Jochen Schropp: So reagieren die Promis auf sein Outing

Jochen Schropp (39) hat sich in der aktuellen Ausgabe des Magazins "stern" als schwul geoutet. Diesen Schritt habe er schon vor ein paar Jahren machen wollen, aber immer wieder "kalte Füße bekommen". Nun, wo er dieses Jahr 40 wird, wolle er sich aber "nicht mehr verstecken". Doch vor einer Sache hatte der Moderator und Schauspieler auch jetzt noch gehörig Bammel: vor den Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Deshalb sei er sich nicht sicher, inwiefern er sie sich zu Gemüte ziehen wird, so Schropp in seinem im "stern" veröffentlichten Brief. Einen ersten Blick scheint er allerdings riskiert zu haben. Denn auf Instagram hat er sich nun zu Wort gemeldet, nachdem sein Outing in den Medien die Runde machte.