"Ich bin nicht tot" Erste "Conners"-Folge: Roseanne Barr findet Pillen-Tod geschmacklos

Barr hat ihren Serien-Tod vorweggenommen

Roseannes Schicksal bei der Premiere von "The Conners" war keine Überraschung. Barr verriet schon im September während eines Interviews mit Brandon Strakas YouTube-Show "Walk Away": "Oh ja, sie haben sie getötet. Sie haben sie an einer Opioid-Überdosis sterben lassen."

Die Episode mit dem Titel "Keep on Trucking" erklärte offenbar nicht genau, wann Roseanne starb. Stattdessen arbeitet die Familie laut "Entertainment Weekly" daran, sich auf das Leben ohne das Familienoberhaupt einzustellen. Die Conners glauben demnach zunächst, dass Roseanne an einem Herzinfarkt gestorben ist. Erst als Jackie (Laurie Metcalf) einen Anruf vom Gerichtsmediziner erhält, erfährt sie, was wirklich zum Tod ihrer Schwester geführt hat. Obwohl Dan (John Goodman) das zunächst nicht wahrhaben will, akzeptiert er es, als die Familie beginnt, Roseannes Pillen im Haus zu finden.