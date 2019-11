Kandidaten im Dschungelcamp 2020: Welche Promis sind dabei?

Die Gerüchteküche brodelt. Noch will RTL keine Promi-Namen bestätigen. Helena Fürst hatte sich selbst ins Gespräch gebracht. Sie stänkerte gegen Moderatorin Sonja Zietlow, die 2016 bei ihrer Teilnahme die Zuschauer manipuliert haben soll. RTL reagierte mit einem Augenzwinkern auf die AZ-Nachfrage und den Vorwurf: "Wir können uns absolut nicht vorstellen, dass Sonja jemals so etwas gesagt hat. Für Humor dieser Art ist IBES nun wirklich nicht bekannt! Auch nicht für die Vergabe einer zweiten Chance – egal wie charmant die Bewerbung auch formuliert ist", so ein RTL-Sprecher.