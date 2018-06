First Lady Melania Trump (48) hat am Donnerstag an der mexikanischen Grenze ein Heim für Flüchtlingskinder besucht. Doch nicht ihr Besuch sorgte für die meisten Schlagzeilen, sondern die olivgrüne Jacke, die sie beim Abflug und ihrer Rückkehr trug. Auf dem Rücken war in weißer Schrift zu lesen: "I really don't care - do u?" Auf Deutsch heißt das in etwa: "Es ist mir wirklich egal - und euch?" Was ihr egal sei, darüber klärte Ehemann und US-Präsident Donald Trump (72) via Twitter auf. Die hitzige Diskussion um die Kleiderwahl seiner Frau konnte er damit jedoch nicht verhindern.