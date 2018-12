Der Song wurde bereits im Juli auf Otts Album "Mut zur Katastrophe" veröffentlicht, hat aber womöglich jetzt erst richtig Chancen, zu einem Hit zu werden. Er kam nämlich nun als Single im Duett mit Schlagerkönigin Helene Fischer (34) heraus. Fast sechs Millionen ZDF-Zuschauer sahen den Auftritt der beiden Frauen bei Fischers Personality-Show am ersten Weihnachtsfeiertag. "Soooooo stolz!", postete Ott zum Auftritt in der "Helene Fischer Show" in sozialen Netzwerken.