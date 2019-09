Architekten, Baugenossenschaften und Wohnvereine suchten nach alternativen Modellen, musterhaft war die Borstei. Unter Karl Scharnagl, Oberbürgermeister von 1928 bis 1930, besann sich auch die Stadt wieder ihrer sozialen Verantwortung.

Unter den Nazis kommen "Asoziale" ins KZ nach Dachau

Sie initiierte ein Programm für fünf Wohnsiedlungen mit kleinen Häusern. Ärmeren und älteren Bürgern wurden dafür sogar Kredite gewährt. Ende 1930 wurden in München noch 80.000 Menschen vom Wohlfahrtsamt unterstützt, 40.000 lebten von der Arbeitslosen- und Krisenvorsorge.

"Niemand soll hungern und frieren"; als der demokratische Rechts- und Sozialstaat verloren war, klang es sehr verlockend, was die in München gestarteten Nationalsozialisten dem Volk versprachen. In ihrer irren Ideologie meinten sie jedoch, Armut und Elend einfach "ausmerzen" zu können wie andere unerwünschte Erscheinungen.

Ein Film von Karl Valentin wird verboten

Natürlich lebten weiterhin Menschen am Existenzrand, doch sie sollten öffentlich nicht mehr in Erscheinung treten. Der Verdrängungsprozess ging so weit, dass 1935 ein Kurzfilm des Komikers Karl Valentin verboten wurde, weil er "Elendstendenzen" zeigte. (Der Streifen tauchte später in einem Moskauer Archiv auf).

Propaganda bestimmte also auch die Sozialpolitik im Dritten Reich. Eine der populärsten Maßnahmen war das "Winterhilfswerk". Uniformierte Pimpfe (wie der Autor dieser Zeilen) mussten an Sonntagen auf der Straße mit der Büchse scheppern und Papier- oder Blechabzeichen verkaufen. Nie wurde bekannt, welche Erträge schließlich an welche Volksgruppen gingen.

Die Sozialversicherungen wurden ihrer Selbstverwaltung beraubt. Die freien Wohlfahrtsverbände durften nur noch Altersheime oder Werkheime betreiben und Pflegepersonal in Krankenhäusern stellen. Das städtische Wohlfahrtsamt indes hatte sich hauptsächlich um "Asoziale" zu kümmern, viele von denen ließen die Beamten direkt ins Konzentrationslager Dachau deportieren. Zu ihren Aufgaben gehörte außerdem die Unterstützung von kinderreichen, natürlich nur nachweislich "arischen" und "erbgesunden" Familien – und später von Soldaten-Witwen.

Nach dem Krieg kommt der große Hunger über die Stadt

Eine Parteiorganisation, die "Nationalsozialistische Volkswohlfahrt", sollte zentral dafür sorgen, dass alle Volksgenossen ausreichend versorgt wurden, und schon deshalb nicht am Führer zweifelten. "Er gibt euch euer täglich Brot und rettet euch aus aller Not", wurde schon den Kleinsten in den NSV-Kindergärten eingebläut. 1941 wurden 137 Lastwagen mit Kleidungsstücken von ermordeten Juden an die NSV ausgeliefert. Im selben Jahr wurden – einer der seltenen Lichtblicke – die Rentner in die Krankenversicherung übernommen.

Wer nicht zur arischen Volksgemeinschaft gehörte – und das waren etliche Millionen – hatte selbstverständlich keinerlei Anspruch auf soziale Fürsorge. In Lagern und Baracken durften die Ausgegrenzten darben und verrecken. Aber auch unter den gewöhnlichen Volksgenossen gab es eine ärmere Klasse.

Mangel an Seife: Krätze greift um sich

Neuere Untersuchungen belegen, dass die unteren Einkommensschichten in der NS-Zeit höher besteuert wurden als in fast allen anderen Industrieländern. Die staatlich reglementierte, von elf Millionen Mitgliedern finanzierte "Volkswohlfahrt" sollte ja auch weniger die individuelle Not lindern, als vielmehr einen "möglichst hohen Leistungsstand des deutschen Volkes" sichern.

In der Zeit danach war Armut der Normalzustand. Jetzt galt das Gegenteil der Nazi-Parole, jetzt mussten alle hungern und frieren. In zerstörten Städten wie München herrschte bitterste Not. Auf sie rollte eine Welle von Heimkehrern aus Lagern, von Flüchtlingen und Evakuierten zu, während sich die Versorgungslage dem Nullpunkt näherte. Sie drückte sich nicht mehr in Arbeitslosigkeit oder Geldmangel aus, sondern unmittelbar in Hunger, Einsamkeit, Verzweiflung, Krankheit, die manchmal ganz banale Ursachen hatte: Weil es an Seife und Waschmitteln mangelte, häufte sich die Krätze.

Lesen Sie hier: Ein Tag bei der Münchner Tafel - Auf Tour mit Walter

Lesen Sie hier: Münchner Tafel - "Das Gesicht der Armut hat sich verändert"