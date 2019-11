Der Konzern hatte für diesen Donnerstag bei seiner Hauptmarke Lufthansa rund 700 der weltweit 1.100 geplanten Flüge gestrichen, so dass in München und Frankfurt viele Maschinen am Boden bleiben und auch ein Großteil der lukrativen Überseeflüge ausfallen müssen. Allein am Frankfurter Flughafen seien an beiden Streik-Tagen 800 Flüge gestrichen worden, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Donnerstagmorgen.