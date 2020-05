Viktualienmarkt: Hundehalter stürzt und will Schmerzensgeld

Dafür will der Mann Schmerzensgeld von der Halterin des Terriers. Mindestens 5.000 Euro. Und Schadenersatz. Denn der Masseur und medizinische Bademeister war drei Monate lang berufsunfähig. Das war am 10. April 2018 auf dem Viktualienmarkt geschehen: Die Starnberger Standlbesitzerin hatte ihren Terrier vor ihrem Stand platziert. Das acht Jahre alte Tier ist mit 50 Kilo Gewicht und 70 Zentimeter Schulterhöhe nicht gerade ein Schoßhündchen. Als der Kläger seine beiden Hunde Lilu und Muck an einen Laternenmast binden wollte, um einzukaufen, kam es zur Rauferei der Hunde. Der Mann stellte sich zwischen die Hunde und die Tochter seiner Lebensgefährtin (5) und versuchte, den Terrier am Nackenfell wegzuziehen. Dabei verlor er das Gleichgewicht, stürzte und brach sich das Handgelenk.