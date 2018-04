Massenschlägerei am Monopteros Polizei räumt Facebookparty im Englischen Garten

Am Samstagabend ist unterhalb des Monopteros im Englischen Garten eine Facebookparty eskaliert. Rund 800 Jugendliche hatte gefeiert - und bekamen sich in die Wolle. Am Ende rückte die Polizei mit hundert Beamten an.