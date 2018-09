Cathy Hummels präsentiert eigenen Dirndl-Linie

Cathy Hummels hat eine eigene Trachten-Linie mit Angermaier auf den Markt gebracht, die an diesem Abend bei der Fashion-Show präsentiert wurde. Sie trug natürlich auch selbst ein Dirndl aus der eigenen Kollektion, in Rosa und mit viel Spitze. In Kombination mit Blumenkranz und Cowboystiefeln in Pink ein echter Hingucker. "Ich persönlich mag gerne klassische Dirndl, denn man kann sie mit den richtigen Accessoires wie Spitzenbluse, meiner Schmetterlingsschürze oder eben mit den Boots wunderbar aufpeppen."