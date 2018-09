München – Schwarz, weiß und rot - wenn diese Farben am Kleiderständer dominieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Karl Lagerfeld seine Finger im Spiel hatte. In diesen Farben erstrahlt auch die neue Boutique des Star-Designers in der Münchner Maffeistraße - die erste in Deutschland mit dem neuen Retail Konzept.