Hummels äußert sich extra "Verdient ausgeschieden": DFB-Team kriecht bei Instagram zu Kreuze

"Eure Unterstützung war super"

Man habe sich "so viel vorgenommen", schließlich dauert es jedes Mal vier Jahre, ehe eine Fußball-Weltmeisterschaft ansteht. Der Dank gilt den Fans: "Eure Unterstützung war super, in Deutschland und in den russischen Stadien. In Rio 2014 haben wir noch zusammen gefeiert. Aber zum Sport gehören auch Niederlagen und das Anerkennen, wenn die Gegner besser waren." Zum Schluss gibt es noch Gratulationen für die beiden Achtelfinalisten Schweden und Mexiko sowie für den gestrigen Sieger Südkorea sowie ein Dankeschön "an Russland für die Gastfreundschaft".