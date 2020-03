Amira Aly und Oliver Pocher sind Eltern

Am 11.11.2019 kam das Kind von Oliver Pocher und Amira Aly zur Welt. Zur Geburt postete Pocher einen Schnappschuss auf Instagram und schrieb zu dem Datum: "Humor hat er schon mal."

Amira Aly wird in Beef zwischen Pocher und Wendler reingezogen

In den sozialen Medien hat sich Oliver Pocher in den vergangenen Wochen wiederholt über den Schlagerstar Michael Wendler und dessen Freundin Laura Müller lustig gemacht. Der Streit gipfelt am Sonntag, 1. März, in einer Live-Show auf RTL, in der sich die beiden Kontrahenten miteinander messen.

Auch Amira wurde in den medialen Schlagabtausch des Comedian und des Schlagerstars hineingezogen. Im Internet wurde sie und sogar ihr gemeinsamer Sohn von Hatern angefeindet.

Lesen Sie auch: So sieht Motsi Mabuse ohne Perücke aus

Lesen Sie auch: Handballer Pascal Hens tanzt bei "Let's Dance" und zeigt Ehefrau und Kinder

Lesen Sie auch: Kerstin Otts Ehefrau brachte zwei Kinder mit in die Beziehung