Ein ebenfalls eingesetzter Rettungshubschrauber - der Helikopter landete etwas abseitig und durch die Polizeibeamten abgesichert - flog den Mann in ein Krankenhaus. Dank der Rettungsmaßnahmen war er "in einem stabilen Zustand", aktuell ist er zur weiteren Behandlung in einer Klinik.