München - Erst am Mittwoch absolvierte Jann-Fiete Arp seine letzte Abiturprüfung, nun steht auch für ihn der Ernst des Lebens an. Wie die in Sachen HSV gewöhnlich gut unterrichtete Zeitung Hamburger Morgenpost berichtet, hat sich der 18-Jährige nun für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden.