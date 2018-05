Howard Stern entlockte es ihr Cardi B hat es verraten: Ihr Baby wird ein...

Bei der US-Radio-Legende Howard Stern (64) werden die Stars in aller Regel sehr gesprächsfreudig. Hin und wieder verraten sie sogar Geheimnisse aus ihrem Privatleben. Stern konnte Rapperin Cardi B (25, "Bodak Yellow") nun entlocken, welches Geschlecht ihr Baby hat. Die schwangere Musikerin freue sich auf ein Mädchen, wie sie in der Sendung verriet und so den Spekulationen ein Ende setzte.