Hartenstein überzeugte in der NBA Summer League

"Ich kann nicht beschreiben, was das für mich bedeutet. Das war mein Traum, seit ich zum ersten Mal einen Basketball in den Händen hatte", schrieb Hartenstein. Ob er künftig an der Seite von Superstars wie James Harden - wertvollster Spieler (MVP) der abgelaufenen Saison - oder Chris Paul auflaufen wird, muss sich erst noch zeigen. Mit den Hashtags "#justthebeginning" ("nur der Anfang") und "#3years" versah der Sohn des früheren Bundesligaspielers Florian Hartenstein (39) seine Instagram-Botschaft.

Er hat wohl für drei Jahre unterschrieben, das berichten auch US-Medien. Der Klub machte wie gewöhnlich keine Angaben zur Laufzeit. Den nächsten Schritt Richtung NBA-Parkett hat sich der 2,13-m-Mann, der als Center und Power Forward eingesetzt werden kann, nicht nur durch seine Leistungen in der Nachwuchsliga verdient.

Zuletzt überzeugte Hartenstein auch in der NBA Summer League. Bei der Talenteschau lief er viermal für die Rockets auf und kam dabei im Schnitt 10,3 Punkte. Hartenstein junior, im Vorjahr bei der EM einziger Teenager und größter Spieler im deutschen Team, wurde in Eugene/Oregon geboren, als der Senior am College spielte. Er wollte unbedingt "drüben bleiben", also in den USA, als es im Vorjahr darum ging, ob Houston ihn vielleicht noch ein Jahr in Europa spielen lässt.

Der Wunsch des 19-maligen Nationalspielers wurde erfüllt. Hartenstein, der für seine enorme Größe sehr beweglich ist, ein gutes Ballhandling hat und einen guten Wurf, der auch aus der Distanz fällt, bewährte sich bei den Vipers aus Hidalgo/Texas. Zuvor hatte der frühere MVP der Jugend-Bundesliga für die Artland Dragons aus Quakenbrück und den litauischen Traditionsklub Zalgiris Kaunas gespielt.

Hartenstein ist mit seiner Vertragsunterschrift in guter Gesellschaft, auch sechs andere Deutsche sind für die neue Saison an ein NBA-Team gebunden: Dirk Nowitzki, Maximilian Kleber (beide Dallas Mavericks), Daniel Theis (Boston Celtics), Moritz Wagner, Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) und Dennis Schröder (jetzt Oklahoma City Thunder).

Hier gibt's mehr Sport-News