"House of Cards"-Darstellerin Robin Wright: Kevin Spacey hat eine zweite Chance verdient

"Ich glaube, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sich zu ändern", wird Wright darin zitiert. "In dieser Hinsicht glaube ich auf jeden Fall an zweite Chancen, oder wie auch immer man es nennen will." Sie empfinde zudem Mitleid für alle Menschen, auch für Spacey, deren Leben sich in der Öffentlichkeit abspielen. "Ich hasse diesen Teil dieser Industrie", so Wright. "Ich finde, dass das Privatleben von jedem auch privat bleiben sollte. Ob nun positiv, negativ oder neutral - es sollte niemanden etwas angehen. Aber ich rede hier nicht über die [Me Too]-Bewegung", fügte sie umgehend noch an.