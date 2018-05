"Hotel Herzklopfen" überrascht Kritiker Daniel Boschmann: "Niemand wird zur Schau oder bloß gestellt"

In der Sat.1-Show "Hotel Herzklopfen" (immer Sonntags ab 17:55 Uhr) bekommen einsame Ü-60-Herzen die Chance auf eine neue große Liebe. Auch heute erleben die Singles wieder verrückte Flirt-Abenteuer: Beim Quad Race kommen die Herzen so richtig auf Touren und beim romantischen "Liebesbiathlon" geht es - natürlich - um möglichst viele Treffer mitten ins Herz! Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach Moderator Daniel Boschmann (37) über seine Affinität zu Kuppel-Shows und verrät, warum ihn das Lob nach den ersten Folgen gefreut hat.