Host oder Mensch? "Breaking Bad"-Star Aaron Paul ergänzt den "Westworld"-Cast

Große News für alle "Westworld"-Fans: Schauspieler Aaron Paul (39) wird ab der dritten Staffel eine Rolle in der Science-Fiction-Western-Serie übernehmen. Das gab das Portal "Deadline" am Freitag bekannt. Paul spielte von 2008 bis 2013 die Rolle des Hobby-Meth-Kochs Jesse Pinkman in der Erfolgsserie "Breaking Bad" und gewann für seine überzeugende Darstellung drei Emmys. Jetzt soll der Hollywood-Star den Cast der HBO-Hitserie "Westworld" um einen Hauptcharakter erweitern - ob in der Rolle eines Hosts oder eines Menschen ist noch nicht bekannt.