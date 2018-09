Horrorthriller geht an die Nieren Dakota Johnson: Deshalb brauchte sie nach "Suspiria" eine Therapie

Das Remake "Suspiria" mit Dakota Johnson (28) in der Hauptrolle scheint seine Bezeichnung als Psychohorror wahrlich zu verdienen. Immerhin meinte die Schauspielerin nach dem Dreh, der Streifen habe sie so sehr mitgenommen, dass sie sich danach in Therapie begeben musste. Während einer Pressekonferenz bei den Filmfestspielen von Venedig, die aktuell in vollem Gange sind und wo der Film am 1. September seine Weltpremiere feierte, erklärte Johnson nun laut "Entertainment Weekly" ihre Aussage.