Unterschleißheim - Grauenhafter Vorfall am S-Bahnhof in Unterschleißheim. Wie die Polizei berichtet, haben sich zwei Männer (31, 21) am Mittwoch gegen Mitternacht am Bahnsteig aufgehalten – dort warteten sie vermutlich auf eine S-Bahn. Die beiden Köche standen an einer Stelle des Bahnsteigs, die wegen Bauarbeiten derzeit nur rund einen Meter breit ist.