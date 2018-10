Horror-Unfall auf der B15neu Frau (28) überschlägt sich und stirbt

Landkreis Landshut - Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntagabend auf der B 15 neu ereignet. Eine junge Autofahrerin überschlägt sich mit ihrem Auto mehrfach auf Höhe der Marktgemeinde Ergoldsbach und stirbt noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.







Was war passiert: Gegen 21.30 Uhr befuhr die 28-jährige Frau aus dem Landkreis Landshut mit ihrem Ford Fiesta die B 15 neu in Richtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Ergoldsbach und Neufahrn kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Außenschutzplanke. Dadurch geriet sie ins Schleudern und prallte gegen die Betonmittelschutzwand.