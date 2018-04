49 Spiele bestritt Bernat in der ersten Saison, 27 noch in der zweiten, 25 in der dritten, doch in dieser Spielzeit hatte er es nach einem Riss des Syndesmosebandes zu Saisonbeginn vor der Partie in Sevilla erst auf sieben Einsätze gebracht – viel zu wenig für seine Ansprüche. Kaum verwunderlich, dass sein Marktwert auf mittlerweile zwölf Millionen Euro gesunken ist – 2015 lag er mal bei 20 Millionen.