Homosexuelle Ikonen Neue Ausstellung: Queerköpfe am Hauptbahnhof

München - Sie haben unsere Gesellschaft nachhaltig und positiv geprägt: Anita Augspurger, Leonardo da Vinci und Marlene Dietrich. Was sie gemein haben? Diese Menschen haben gleichgeschlechtlich geliebt und sind deshalb Teil der Ausstellung "We are Part of Culture - Großer Bahnhof für LGBTTIQ*", die ab Donnerstag im Hauptbahnhof bei freiem Eintritt zu sehen ist.