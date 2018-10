Home, Home Mini und Home Max Google Home: So intelligent sind die smarten Lautsprecher wirklich

Im Gegensatz zur Konkurrenz muss sich der Google Assistant ganz und gar nicht verstecken. So konnte der Sprachassistent deutlich mehr Testfragen beantworten als Apples Siri und funktionierte in diesem Bereich etwa auf dem gleichen Niveau wie Amazons Alexa. Auch Robert C. Mendez, Experte für digitale Sprachassistenten bei "Internet of Voice", erklärte im September im Gespräch mit spot on news, dass derzeit in Europa "vor allem Amazon Alexa und Google Assistant definitiv die erste Wahl" sind.