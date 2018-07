Schmid: "Wohnungen, die wir dringend brauchen"

Doch aus Investoren-Sicht ist es ein Sahnestück. Das Gelände ist die letzte Freifläche, die in Haidhausen überhaupt noch zu entwickeln war. Am Donnerstag war Richtfest für das achtstöckige Haus mit Büros, Eigentumswohnungen – und dem unvermeidlichen nächsten Motel One, dem dritten Haus der Günstig-Hotel-Kette im Viertel.