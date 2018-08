"Plötzlich hieß es: Stopp, das Holz darf nicht raus!"

Daran allerdings hatte die Messegesellschaft (MMG) im Vorfeld der Veranstaltung nicht gedacht. Und so brachten Landwirte zu Demonstrationszwecken große Holzmengen aus ALB-freien Wäldern an die Aussteller-Stände. Josef Hierl (Name geändert), der Waldwirtschaft im Landkreis Ebersberg betreibt, lieferte etwa 100 Stämme bestes Buchenholz. "Das wurde zur Demonstration einer Schneidspaltanlage genutzt", sagt Hierl. "Buche wird lieber genommen als das stark harzende Fichtenholz."