Berlin - Das reine Double hat Jupp Heynckes noch nie gewonnen. Okay, ein Korinthenkacker-Gag, schließlich holte der Trainer 2013 das in Bayerns Vereinshistorie einmalige Triple. Am Samstag trifft der Meister in Berlin auf Eintracht Frankfurt, um mit einem Erfolg im Pokalfinale (20 Uhr, ARD und Sky live, AZ Liveticker) das Double dingfest zu machen. Für Heynckes wäre es - was, erst? - der dritte Pokalcoup seiner Karriere. 1973 als Spieler mit seinem Heimatverein Borussia Mönchengladbach und eben 2013 als Coach mit seinem Wahlheimatverein FC Bayern.