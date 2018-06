Hollywood-Star wurde 43 Angelina Jolie: Geburtstagsparty im Doppellooping

Die Schauspielerin dreht dort aktuell die Fortsetzung des Fantasy-Erfolgs "Maleficent - Die dunkle Fee" an der Seite von Elle Fanning (20) und gönnte sich zu ihrem Ehrentag ein wenig Abwechslung vom Set. Ihr letzter Film ist schon über drei Jahre her, 2015 war sie im Film "By the Sea" zu sehen - damals an der Seite ihres entfremdeten Mannes Brad Pitt (54).