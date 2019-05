Holidu arbeitet mit über 500 Partnern zusammen, ist in 21 Ländern aktiv und hat bereits mehr als einer Millionen Urlauber ein Ferienhaus vermittelt. Das Ziel ist es, weiter in den Ausbau der Suchmaschine sowie in die Akquise attraktiver Unterkünfte zu investieren, damit den Kunden der bestmögliche Service geboten werden kann. Auch in Zukunft arbeitet Holidu weiter daran, das Suchen und Buchen der idealen Ferienwohnung so einfach wie möglich zu machen.

Individuelle Mode für den Herrn

Bei Monokel Berlin steht indes der Mann im Fokus. Das betrifft allerdings nur die Klientel, denn das Unternehmen aus der Start-up-Hochburg Berlin fertigt maßgeschneiderte Kleidung für Herren an und möchte den Markt für maßgeschneiderte Herrenmode in Deutschland neu definieren. Hier verschmelzen die Grenzen zwischen klassischer Herrenmode und urbaner Mode. Das Unternehmen stellt daher folgende Kleidungsstücke in perfekter Passform her:

• Anzüge

• Hemden

• Jeans

• Chinos

• Schuhe

• Mäntel

Gegründet wurde Monokel Berlin 2014 von Alexander Davaroukas, Bilal Taher und Philipp Wyss, um die klassische Herrenmode in die tägliche Garderobe zu bringen. Dabei wird viel Wert auf Eleganz, Stil und Authentizität gelegt. Damit es auch wirklich passt, ist nicht nur die Kleidung maßgeschneidert, sondern auch die Beratung.

Qualität der Stoffe und der Beratung

Ein Termin bei dem Herrenausstatter dauert schon einmal bis zu eineinhalb Stunden. Eine ausführliche und individuelle Beratung ist das Markenzeichen von Monokel Berlin und in den Augen der Betreiber auch erforderlich, um das perfekte Outfit für jeden Mann und jeden Zweck zu konzipieren.

Damit hebt sich das Unternehmen von anderen Modegeschäften deutlich ab und liefert sowohl für den lockeren Business-Friday als auch für den Büroalltag das richtige Outfit. Selbstverständlich entwerfen die Macher auch für den entscheidenden Tag des Lebens Hochzeitsanzüge. Die hochwertigen Stoffe kommen aus Großbritannien und Italien. Namentlich zu nennen sind hier beispielsweise Dugdale, Carlo Barbera und Loro Piana.

Einen eigenen Eindruck vom Angebot und der individuellen Betreuung können Sie sich im neu eröffneten Monokel Berlin Store in der Fraunhoferstraße 26 verschaffen. Bereits in den Jahren 2015 und 2016 wurden in Berlin und Riga (Lettland) erfolgreiche Stores eröffnet. Auch in München rechnen wir mit einem erfolgreichen Betrieb, denn die Männer in München sind stilbewusst und elegant – das gilt nicht nur für die Promis.