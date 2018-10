Der Vorschlag, eine Seilbahn über der viel befahrenen Verkehrsader zu errichten und somit potenziell die U-Bahnhöfe Oberwiesenfeld, Frankfurter Ring und Studentenstadt zu verbinden, wurde vor ein paar Monaten von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der scheidenden Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) vorgestellt. Erst vor wenigen Tagen teilte Aigner offiziell mit, dass der Freistaat die Trasse mitfinanzieren könnte – anders als bei Tram- oder U-Bahn-Bauten in München üblich.

Mit MVG-Ticket in die Seilbahn

Die Bahn soll mit den normalen MVG-Fahrkarten benutzt werden können. Obwohl man in Europa die Nutzung von Seilbahnen wohl eher aus Skigebieten kennt, werden die Bahnen in anderen Städten durchaus schon erfolgreich im Nahverkehr genutzt.

Und das nicht nur in Europa. Ein interessantes Beispiel kommt aus Kolumbien. In Medellin wurde 2004 eine Seilbahn gebaut, um eine Verkehrsverbindung in die schwer erreichbaren und oft gefährlichen Slums in den Hügeln zu bringen. Das Ergebnis: weniger Kriminalität und sogar ein unerwarteter Zustrom von Touristen.

Und selbst wenn die Politik bei der Seilbahn am Frankfurter Ring weniger Kriminalitätsbekämpfung oder Touristenschwärme im Sinn haben dürfte: Auf dem Weg zur Arbeit einfach über den Berufsverkehr zu fliegen, hört sich offensichtlich auch für rechtschaffene Münchner himmlisch an.