Hohe Sicherheitsvorkehrungen Royal Wedding: Die Proben sind in vollem Gange

Nach der Trauungszeremonie um 12:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr deutscher Zeit) in der St. George's Kapelle wird das frisch vermählte Paar zunächst in einer offenen Ascot-Landau-Kutsche eine 25-minütige Kutschfahrt unternehmen, die von Schloss Windsor bis in den kleinen Ort führen wird. Begleitet werden sie dabei von rund 250 Soldaten der britischen Armee - wie die Bilder der Proben zeigen zu Pferde sowie zu Fuß. Einige der teilnehmenden Soldaten haben laut dem britischen Nachrichten-Sender "Sky News" mit Prinz Harry während seiner Zeit in der Armee gedient.