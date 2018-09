Umgewehte Flugzeuge und Baggerschiffe

Im Landkreis Aschaffenburg zum Beispiel wurden zahlreiche Dächer abgedeckt, Keller liefen voll Bäume stürzten um, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Besonders heftig sei es in Großostheim gewesen. Dort wehte der Wind ein Sportflugzeug um - Kraftstoff lief aus. Verletzte gab es dabei nicht, in dem Flugzeug saß niemand. Außerdem wurde das Baggerschiff eines Kieswerkes umgestoßen. Am Abend waren rund 400 Kräfte im Einsatz. In den Gemeinden Heimbuchenthal und Dammbach ist nach Angaben der Feuerwehr zeitweise der Strom ausgefallen.