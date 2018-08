...Bundestrainer Joachim Löw: "Er hat das immer so gut hinbekommen, dass die Nationalmannschaft ein bissl was Ästhetisches ist, wo es wirklich ums Spielen geht. Es gab viel negative Berichterstattung. Ich habe das Gefühl, dass bei anderen WMs eher das Spiel im Vordergrund stand, und es nicht um Druck ging, um Schlagzeilenliefern. Diesmal war offenbar die Peripherie wichtiger als das Spiel. Es ging eher darum, ob Axel Witsel sich neue Locken gedreht hat. Die WM hatte nichts Ästhetisches, sondern genau denselben Druck und Kampf wie in der Bundesliga."



Trainer-Kollegen: Von Niko Kovac (r.) erwartet Nagelsmann, dass er beim FC Bayern für "mehr Grundordnung" sorgen wird. Foto: dpa

Nagelsmann: Jeder Trainer hat seine eigene Denkweise

...Ästhetik: "Die ist mir sehr wichtig. Das sieht man hoffentlich auch. Natürlich gibt es Phasen, wo es rein ums Ergebnis geht. Fußball ist ein Ergebnissport. Am liebsten ist mir ein Sieg mit einer gewissen Ästhetik. Aber bevor ich ästhetisch verliere, gewinne ich lieber ohne Ästhetik. Menschen zahlen viel Geld, um sich das anzuschauen. Ich finde, dass man den Leuten gern was bieten darf. Man sollte etwas probieren und mutig sein. Ich hoffe, dass das respektiert wird, auch wenn wir mal einen Rückpass mehr spielen, weil wir gerade keine Lösung für diese Situation haben. Die Alternative ist: die Mittellinie als eine vier Meter hohe Wand sehen, über die der Ball gebolzt werden muss. Das ist nicht meine Art. Der Sport heißt Fußball spielen und nicht Fußball kämpfen, Fußball bolzen oder Fußball lange Bälle schlagen. Für mich ist Spielen, Fußball, immer etwas Ästhetisches, Sinnliches, etwas, das Freude bringen soll."

...seine Philosophie: "Jeder Trainer hat seine eigene Denkweise über das Spiel. Das macht es interessant. Ich habe Angst, dass die Attraktivität leidet, irgendwann nicht mehr so viele Leute ins Stadion kommen, weil zu viel Angst und Druck herrscht und jeder meint, sich irgendwie in diesem Beruf halten zu müssen. Diesen Kreislauf muss man durchbrechen und die Attraktivität des Spiels behalten. Teams, die etwas für diese Attraktivität tun, sollte man schützen. Schalke ist Zweiter geworden, hat nicht immer ein Offensivspektakel abgerufen, aber wenn du nie ein Tor kriegst, ist das auch eine Qualität. Vielleicht nicht die attraktivste, aber eine legitime und offensichtlich erfolgreiche. Da gibt es andere Teams, die man mehr hätte angreifen können."

Nagelsmann: Ästhetik schließt Erfolg nicht aus

...seine Entwicklung: "Im ersten Jahr in Hoffenheim hatte ich mit Xaver Zembrod (Co-Trainer bei Bayer Leverkusen) einen sehr interessanten Cheftrainer, der viele Elemente aus dem spanischen Fußball von Vorgänger Tayfun Korkut übernommen hat. So habe ich noch mal eine andere Seite des Fußballs kennengelernt, noch mal anders drüber nachgedacht. Über die Jahre habe ich alle Themen, Prinzipien und meine ganze Vermittlungsstruktur entwickelt. Ich hatte schon eine Idee, wie mein Fußball aussehen soll, habe mir Spiele von gewissen Trainern lieber angeschaut als andere. Aber diese Struktur hatte ich vorher nicht, die habe ich allein entwickelt. In den neun Jahren Hoffenheim bin ich selbstsicherer geworden, weil ich gemerkt habe, dass die Ästhetik, die ich sehen will, Erfolg nicht ausschließt. Wenn ich Weggefährten von vor acht oder neun Jahren frage, wie ich war und wie ich jetzt bin, dann wird es von zehn Punkten noch neun Parallelen geben."

...sein Champions-League-Outfit: "Ich hab tatsächlich schon drüber nachgedacht, was ich da anziehe. Ganz ehrlich: Ich schwitze unfassbar stark, und die ersten Spieltage sind noch mit sommerlichen Temperaturen, da habe ich schon Probleme mit dem Anzug. Was der englische Nationaltrainer anhatte, hat mir stilistisch sehr gut gefallen, vielleicht wähle ich so was. Meine Frau hat gesagt: Chino und Hemd, was ich sonst oft anhabe, reicht aus. Es war immer ein Traum, mal in Anzug am Spielfeldrand zu stehen. Vielleicht wächst in mir noch ein Südländer, und ich schwitze nicht mehr so stark. Oder ich lasse mich operieren. Es wird Wege geben, dass ich nicht die Sakkos durchschwitze."