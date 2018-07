Hoffen auf rasche Rettung Höhlen-Drama in Thailand: FIFA lädt Fußballer zum WM-Finale ein

Moskau - "Wenn, was wir alle hoffen, die Spieler in den kommenden Tagen wieder mit ihren Familien vereint sind und ihre Gesundheit das Reisen zulässt, würde die FIFA sich freuen, sie beim Finale der Weltmeisterschaft 2018 als ihre Gäste zu begrüßen", schrieb Infantino in einem Brief an den thailändischen Fußball-Verband.