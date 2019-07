"Hört auf damit! Jetzt!" Sophie Turner: Schluss mit der Bottle-Cap-Challenge!

Die Schauspielerin, die den meisten als Sansa Stark aus "Game of Thrones" bekannt sein dürfte, erklärt bei Instagram in einem witzigen Video unmissverständlich, was sie von der Bottle-Cap-Challenge hält. In einer Instagram Story sitzt sie gerade in einem Flugzeug und deutet an, mit einer Art Handkantenschlag eine kleine Weinflasche vor ihr öffnen zu wollen. Doch dann schnappt sie sich die Flasche, lehnt sich vor zur Kamera und erklärt nachdrücklich "Hört auf damit! Jetzt!", während sie die Flasche normal öffnet und sich anschließend einen Schluck genehmigt.