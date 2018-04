Baustelle Fußgängerzone:

Das wird gemacht: Das Baureferat erweitert die Fußgängerzone im Bereich des östlichen Marienplatzes. Heuer werden die restlichen Flächen in der Dienerstraße bis zur Landschaftstraße und am Rindermarkt bis zur Einfahrt in die Tiefgarage in Höhe des Alten Peters sowie zwischen Burgstraße und Tal hergestellt. In der Herzog-Max-Straße und in der Kaufingerstraße wird am Fernwärmenetz und Stromnetz gearbeitet.

Das sind die Behinderungen: Die Fußgängerzone ist teilweise verengt.

So lange dauert es: Die Arbeiten in der Herzog-Max-Straße laufen bis Ende April, die in der Kaufingerstraße voraussichtlich bis Ende Mai, alle anderen (Erweiterung der Fußgängerzone) dauern bis August 2018.

Baustelle Stachus:

Das wird gemacht: Vor dem nördlichen Teil des Rondells finden auf Höhe der Hausnummer 5 Arbeiten am Stromnetz statt. Gleiches gilt für die westliche Straßenseite nach Norden bis auf Höhe der Hausnummer 3.

Das sind die Behinderungen: Der Fußweg ist schmäler.

So lange dauert es: Bis Ende April

Baustelle Tal:

Das wird gemacht: An der Überfahrt Radlsteg und vor dem Haus Nummer 20 wird am Erdgasnetz gearbeiten.

Das sind die Behinderungen: Es gibt kleinere Einschränkungen für Fußgänger und Pkw.

So lange dauert es: Bis 4. Mai.

Baustelle Goethestraße:

Das wird gemacht: In der Goethestraße wird auf 440 Metern am Fernwärmenetz gearbeitet. Die Arbeiten beginnen südlich der Nußbaumstraße, auf Höhe der Nummer 70/72. Ist dieser Abschnitt abgeschlossen, geht es weiter in Richtung Pettenkoferstraße. Dann wird die Oberfläche wiederhergestellt.

Das sind die Behinderungen: Parkplätze entfallen. Zwischen Pettenkoferstraße und Nußbaumstraße gilt eine Einbahnregelung nach Süden.

So lange dauert es: Bis zum 7. September.

Baustelle Max-Joseph-Straße:

Das wird gemacht: Unter dem Asphalt wird eine Fernkältetrasse verlegt.

Das sind die Behinderungen: Der Geh- und Fahrweg ist zeitweise gesperrt, solange die Stadtwerke graben. Auch Radeln kann man dann hier nicht. Es fallen Parkplätze weg.

So lange dauert es: Bis zum 22. Juni.

