Hoeneß reist nicht mit Playoffs gegen Bamberg: Bayern-Basketballer wollen das Trauma besiegen

Nach den schwankenden Leistungen, die sie in den Playoffs gezeigt haben, trauen sich die Bayern im Moment eben selbst noch nicht so ganz in ihrer plötzlichen Dominanz. "Schön wäre natürlich, ein Auswärtsspiel zu gewinnen", sagte Hoeneß, "aber in Bamberg wird es jetzt natürlich schwer." Seine Hoffnungen auf das Erreichen der Finalrunde gründen sich eher auf den Heimvorteil, den der FCBB erstmals gegen Bamberg auf seiner Seite hat. "Mit diesem Elan sollten wir, wenn wir fünf Spiele brauchen, unsere beiden Heimspiele noch gewinnen", sagte Hoeneß nach dem Erfolg in der ersten Partie.