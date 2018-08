Bad Wiessee - Zum Einlauf der drei Stars des Abends spielt die Band "Wiessäa Musi" den berühmten Schmusesong "Wicked Game" von Chris Issak – instrumental und mit gedämpfter Lautstärke. Bloß keine Aufregung, viele Menschen im großen Festsaal des Gasthofs Zur Post sind Rekonvaleszenten und zur Kur am Tegernsee. Ich Hüfte, du Knie – so in etwa gehen viele ihrer Gespräche.