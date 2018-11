Höher, schneller, länger "Game of Thrones"-Macher versprechen epochale Schlacht-Episode

Dass das große Finale von "Game of Thrones" nicht mit einem kleinen Scharmützel auskommen würde, damit durften Fans der HBO-Serie spätestens ab dem Ende von Staffel sieben rechnen. Was David Benioff (48), einer der Showrunner der Serie, nun aber laut der Seite "Entertainment Weekly" verraten hat, dürfte allen Bombast-Fetischisten das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. So soll eine der ohnehin schon überlangen Folgen der finalen Staffel komplett aus dem Kampf der menschlichen Helden gegen die Horden der Untoten bestehen.