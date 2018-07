Höhepunkt der Weltmeisterschaft WM 2018: Diese Stars kommen zum Endspiel

In wenigen Stunden ist der "Monat des Fußballs" vorüber. Um 17:00 Uhr ertönt der Anpfiff zum Finale der Fußballweltmeisterschaft 2018 zwischen Frankreich und Kroatien im Luschniki-Stadion in Moskau. Das Endspiel will sich auch so mancher Promi nicht entgehen lassen.