Hockenheimring-Chef bleibt hart Formel 1 in Deutschland vor dem Aus

Miami, Hanoi und Buenos Aires drängen in die Formel 1

"Wir stemmen alles alleine. Aber in Zukunft können wir das nicht mehr", sagte Seiler. Der Zehnjahresvertrag des Hockenheimrings läuft nach diesem Jahr aus. "Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Seiler am Rande des Grand Prix von Spanien. Der Manager hat seine Vorstellungen über einen neuen Deal hinterlegt, jetzt sieht er Formel-1-Eigner Liberty Media am Zug.