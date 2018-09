Hochzeit war "historischer Moment" Serena Williams: Herzogin Meghan steht ihr immer zur Seite

Zwei Frauen, die auf der ganzen Welt bekannt sind, und sich auch deshalb offenbar bestens verstehen: Tennis-Superstar Serena Williams (36) hat nun über ihre besondere Beziehung zu Herzogin Meghan (37) gesprochen. In einem Interview mit der australischen Nachrichtensendung "The Project", das offenbar kurz nach Williams' US-Open-Niederlage Anfang September stattfand, erklärte die Sportlerin, dass sie in regelmäßigem Kontakt zu Prinz Harrys (34) Ehefrau stehe.