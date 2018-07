Hochzeit und Sommerpause Jörn Schlönvoigt sagt Ja und verabschiedet sich in den Urlaub

Jörn Schlönvoigt (31) macht Schluss mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Allerdings verschwindet der Schauspieler nur für die kommenden zwei Monate in die wohlverdiente Sommerpause und steht ab Oktober wieder in seiner Rolle als Philip Höfer vor der Kamera, wie er in einem Video auf dem Twitter-Profil von RTL verrät. Die freie Zeit nutzt der "GZSZ"-Star auch für die gemeinsamen Flitterwochen mit seiner Verlobten Hanna Weig (22), der er am Samstag das Jawort geben wird.