Hochzeit noch vor Geburt des Babys? Bianca "Bibi" Heinicke: "Wir sind endlich verlobt"

Claßen habe "mit einem riesengroßen Strauß roter Rosen vor der Tür gestanden", erzählt die Youtuberin über den Antrag. Im Flur sei er dann vor ihr auf die Knie gegangen "und hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will". Nachgestellt gibt es die ganze Szene noch mal auf Instagram zu sehen. "Ich habe mich so sehr gefreut und bin so glücklich. Es war perfekt", so Heinicke über den besonderen Moment.