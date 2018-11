Hochzeit mit Matthew Kumar "Royal" Wedding 2.0: Prinzessin Theodora von Griechenland ist verlobt

Seit rund acht Jahren lebt Theodora in der US-Stadt Los Angeles und verdient dort als Serien-Schauspielerin unter dem Namen Theodora Greece ihre Brötchen. So war sie immer wieder in der US-Dailysoap "Reich und Schön" zu sehen. Ihr als Rechtsanwalt tätiger Verlobter stammt aus Kalifornien. Einen Termin für die Hochzeit hat das Paar bislang noch nicht verkündet.