Hochzeit mit Laura Käfer Ralph Siegel hat wieder geheiratet

Der 72-jährige Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel hat sich noch einmal getraut! Am Freitag hat er der 35-jährigen Laura Käfer in Grünwald bei München das Jawort gegeben. Ein kleines Hindernis musste das Paar jedoch überwinden: "Der Ringtausch war wie eine Schraubstockaktion", sagte der Bräutigam der Münchner "Abendzeitung" und fügte an: "Ich war wahnsinnig aufgeregt, bin jetzt noch ganz beseelt und überwältigt vor lauter Glück".